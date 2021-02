Evade dai domiciliari a Catania, preso ed arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese R.D., 41 anni, per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la sua abitazione ubicata nel quartiere Librino, era risultato assente ad un precedente controllo effettuato dalla polizia e, per tale motivo era stato arrestato lo scorso 11 febbraio.

Nello specifico, nella serata di ieri, gli operatori delle Volanti effettuavano un ulteriore controllo ma, all’interno dell’appartamento dell’uomo vi erano solo la madre e la compagna che lo contattava telefonicamente per notiziarlo dell’accaduto. Il soggetto rientrava a casa dopo alcuni minuti e quindi veniva arrestato. Su disposizione del PM di turno, l’arresto veniva convalidato con ripristino della precedente misura.