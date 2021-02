'Abbiamo avuto un'offerta per 12 e una per 15 milioni di dosi di vaccino. Sono proposte sul mercato europeo. Abbiamo chiesto le offerte per iscritto', dice il presidente del Veneto Zaia a proposito dell'acquisto autonomo di vaccini. 'Nel frattempo abbiamo scritto all'Aifa, ci ha risposto dopo 10 giorni dicendo di parlare con Arcuri, e lo faremo', aggiunge.