Proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista, raccolta firme a Palermo

"Chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici”. È la sintesi della proposta di legge contro la propaganda fascista e nazista che il comitato promotore presieduto dal sindaco di Strazzema Maurizio Verona ha presentato il 20 ottobre 2020 in Cassazione. Si stanno raccogliendo firme in tutta Italia fino al 31 marzo. Anche a Palermo è possibile firmare in tutte le circoscrizioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12. E anche giovedì 18 febbraio dalle 16 alle 21 al Laboratorio Andrea Ballarò, che si trova in Largo Rodrigo Pantaleone (traversa via Sampolo) a Palermo.