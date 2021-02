E' definita "una ipotesi" reale da fonti della Regione siciliana la possibilità che l'ex rettore di Palermo Roberto Lagalla lasci la delega di assessore nella giunta Musumeci per ricoprire l'incarico di sottosegretario all'Istruzione nel governo Draghi. In queste ore sarebbero in corso interlocuzioni istituzionali.