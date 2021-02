Bruno Alicata ritira le dimissioni: è commissario di Forza Italia nel Siracusano

Una marcia indietro dovuta al sentimento, senza alcuna pressione. Così il senatore di Forza Italia, Bruno Alicata, ha deciso di ritirare le dimissioni da commissario provinciale di Siracusa, di Forza Italia. Lo fa in un momento particolare per il partito alle prese con le elezioni amministrative di primavera. Avrà da lavorare in realtà difficili come Pachino, anche alla luce di un riaperto dialogo tra forzisti e Fratelli d'Italia, che nei prossimi giorni potrebbe stravolgere fughe in avanti.

Questo il testo della nota diffusa da Bruno Alicata.

"Ho avuto modo, in queste settimane, di confrontarmi con tanti amici di partito che, in più occasioni, hanno manifestato il loro rammarico per la mia decisione di lasciare la guida provinciale di Forza Italia. Sono stato, in tali circostanze, vivamente invitato a riconsiderare siffatta volontà, a superare eventuali malintesi o dissapori che, ove mai esistiti, hanno avuto, tuttavia, una collocazione necessariamente marginale, essendo, il nostro, un partito con una dirigenza in cui giocano un ruolo centrale collaudati sentimenti di antica amicizia, stima e rispetto reciproci. Questi fatti, l’essere sempre e comunque uomo di partito, l’incessante dedizione, oltre alle dovute riflessioni mi portano, pertanto, a ritirare le dimissioni da Commissario provinciale, raccogliendo le tante sollecitazioni in tal senso pervenute. Da oggi, fatte salve superiori ed altrui decisioni - conclude Alicata - riprende quindi il cammino, momentaneamente interrotto, di Responsabile provinciale di F. I., con rinnovato entusiasmo e la cura speciale di preservare l'unità del partito, nel rispetto di tutte le componenti, senza preclusione alcuna, come del resto è sempre avvenuto".