Contributi per il rinforzo sociale professionale, Lorefice (M5S): opportunità per i Comuni

“Il ministero del Lavoro ha indicato le linee guida per l’erogazione dei 180 milioni di euro stanziati in Legge di Bilancio, a decorrere dal 2021, per finanziare l’assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali nei Comuni, così da migliorare il loro rapporto rispetto al numero di abitanti.” E’ quanto riferisce la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, Marialucia Lorefice (m5s), che spiega la finalità della misura: “A dicembre in Legge di Bilancio abbiamo approvato un emendamento a mia prima firma, ma condiviso da tutta la maggioranza, per rafforzare la struttura dei servizi sociali, quanto mai fondamentali in questa fase emergenziale per la tenuta sociale del nostro Paese. Abbiamo previsto il passaggio dal rapporto minimo di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti a quello di 1 assistente ogni 4.000 abitanti, così da rendere il loro lavoro maggiormente efficace nell’aiutare le famiglie in difficoltà e per dare una boccata di ossigeno ai Comuni.

Le istruzioni operative dal ministero appena pubblicate prevedono l’erogazione di un contributo economico a favore deli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente. Si tratta di un contributo di tipo strutturale, un finanziamento stabile, dell’importo di 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000.

Si prevede, invece, un contributo di 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Per definire il contributo spettante, ciascun Ambito territoriale dovrà inviare, entro il 28 febbraio prossimo, un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche per conto dei Comuni che ne fanno parte. Mi auguro che i Comuni non si lascino sfuggire questa importante possibilità per potenziare i servizi di assistenza sociale e far sì che nessun cittadino resti indietro”.