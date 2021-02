Modica, soldi ai Comuni per l'emergenza Covid: il Pd sollecita l'Ente agli adempimenti

La Regione Siciliana ha assegnato ai comuni dell’isola una ulteriore tranche di finanziamento per l’emergenza socio-sanitaria creata dal Covid. Si tratta di somme che gli enti locali potranno utilizzare per buoni spesa per prodotti di prima necessità o pagamento di utenze o canoni di locazione. Per il Comune di Modica, come da tabella allegata al decreto, sono previsti 325.608 euro. Condizione necessaria e sufficiente per ottenere il trasferimento di questa somma è che “… i Comuni abbiano proceduto a caricare sulla piattaforma almeno il 50% delle somme anticipate in quota PO FSE 2014/2020 e abbiano richiesto la quota POC 2014/2020” ossia che il Comune abbia provveduto a rendicontare online su una apposita piattaforma almeno il 50% delle somme già ottenute come prima tranche. Allo stato attuale nella provincia di Ragusa solo il Comune di Giarratana (a guida Pd) ha provveduto all’adempimento richiesto e infatti con DDG 21-30 si provvede a liquidare a suo favore la somma prevista. Con rammarico non leggiamo nell’elenco dei comuni virtuosi anche quello di Modica e riteniamo che la nostra città non si può permettere il lusso di rinunciare a risorse economiche essenziali per i concittadini colpiti dall’emergenza economica causata dal Covid-19. Nel loro interesse, quindi, invitiamo l’amministrazione a porre riparo al più presto a questa grave disattenzione affinché questi fondi non vadano persi".