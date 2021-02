Coronavirus, scendono i positivi nel Ragusano: sono 261

Scendono a 261 i positivi al Covid nel Ragusano. Questi i dati dei positivi diffusi dall'Asp: 261 positivi di cui 229 in isolamento domiciliare, 25 ricoverati in ospedale e 7 nella RSA Covid di Ragusa. Questi i numeri nei vari comuni iblei: 5 Acate, 5 Chiaramonte Gulfi, 24 Comiso, 0 Giarratana, 7 Ispica, 23 Modica, 1 Monterosso Almo, 2 Pozzallo, 54 Ragusa, 1 Santa Croce Camerina, 6 Scicli, 101 Vittoria.

Questi i test Covid: 93.477 tamponi molecolari, 22.282 test sierologici, 178.856 test rapidi per un totale di 294.615. I guariti salgono a 7.570 mentre i morti sono 197.