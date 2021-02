Rifiuti, il Comune di Palermo: la Rap è sana

Si è svolto oggi un incontro tra il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il vice sindaco Fabio Giambrone, l'assessore Sergio Marino, il segretario e il ragioniere generale, il dirigente del settore Ambiente Fiorino, i vertici della Rap (aocietà che si occupa della raccolta dei rifiuti) e le Organizzazioni sindacali. "L'incontro - dicono Marino e Giambrone - è stata un'importante occasione per confermare, come in passato dichiarato e anche oggi ribadito dalle funzioni dirigenziali del Comune, che l'azienda è sana e deve proseguire nella raccolta differenziata e nella innovazione del polo di Bellolampo, e contestualmente rispettando impegni assunti e obiettivi indicati dal Consiglio e dalla Giunta comunale". Il sindaco ha preso atto che l'azienda - sulla base di quanto indicato dal Comune - si riunirà nei prossimi giorni con i sindacati per affrontare criticità funzionali e prospettive con riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali, "ferma restando e ribadendo la necessità forte e prioritaria che il servizio ai cittadini migliori".