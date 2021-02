Vaccini a Palermo, sito impedisce prenotazioni over 80

Oggi si è svolta la prima giornata di prenotazioni del vaccino anti-Covid presso l'Ambulatorio popolare centro storico, ma molte pratiche sono rimaste inevase perché il sito web messo a disposizione dal Ministero della salute segnala che non ci sono centri di vaccinazione disponibili a Palermo. "La compilazione della domanda prevede l'inserimento del Cap della provincia, quando abbiamo inserito quello di Palermo, il portale bloccava la pratica notificando che non ci sono centri di vaccinazione disponibili nell'area indicata" afferma Silvia Fabra, volontaria dell'Ambulatorio. In tanti si sono recati via San Basilio 17 per farsi aiutare dai volontari dell'Ambulatorio a compilare la prenotazione online, ma non c'è stato niente da fare. "Ci erano già arrivate, in questi giorni, svariate telefonate da parte di persone che lamentavano tutte la stessa problematica. Sono riuscite a prenotarsi solo presso centri di vaccinazione in altri comuni, ad esempio a Petralia Sottana. Ci chiediamo come sia possibile predisporre un servizio di aiuto agli over 80 che non tenga conto delle esigenze di queste persone - continua Fabra - Il numero di centri vaccinali nel territorio è evidentemente insufficiente".