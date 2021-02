Ultimatum di Giovani Rosolinesi: "O si azzera tutto o presentiamo la sfiducia"

"Il Pd di Rosolini ha gettato la maschera, è interessato al governo di Rosolini senza fare un passo indietro". Lo afferma il consigliere di 'Giovani Rosolinesi' Giovanni Spadola che ieri sera ha partecipato ad una riunione voluta dal sindaco Pippo Incatasciato con gli alleati della prima ora. "Sono sconcertato per quello che ho sentito - dice Spadola - Alla proposta fatta da una opposizione responsabile come la nostra, si continua a parlare di poltrone e di assessorati da spartire. Ho ribadito che la nostra disponibilità è quella di creare una giunta di 'salute pubblica' che vada al di là dei partiti e degli schieramenti mettendo nell'esecutivo dei professionisti che possono solo fare il bene della città. Ma c'è peggio di chi non vuole sentire. Come Giovani Rosolinesi abbiamo chiesto al sindaco di azzerare l'attuale giunta e di vedere al protocollo le dimissioni del presidente del consiglio comunale per ripartire da zero. Personalmente non chiedo nè posti di governo, nè di sottogoverno, ma un'amministrazione in grado di affrontare con serietà le prossime sfide del momento. La lotta alla pandemia e di lavorare per i progetti da presentare per il Recovery Plan. Trovare poi soluzioni per tutte le categorie della città in gravi difficoltà a causa della pandemia e di chiedere alle massime istituzioni che ci rappresentano, Regione e governo centrale, i ristori per chi rischia il default dopo il lungo lockdown".

Spadola è arrabbiato e detta le condizioni dell'opposizione con una sorta di ultimatum. "La città è stanca di queso teatrino imputabile soltanto al Partito democratico. Se nelle prossime 24 ore non ci sarà l'azzeramento totale dell'esecutivo e le conseguenti dimissioni del presidente del Consiglio comunale, sarò io stesso a fare protocollare la mozione di sfiducia al sindaco. Non ci riterremo responsabili di questo fallimento che hanno un nome. Personaggi che non hanno a cuore le sorti della città, ma interessati ad incatenarsi alle poltrone ed alle posizioni di potere. Manovre che non ci interessano e lo dimostra il fatto che abbiamo fatto l'impossibile per evitare che si possa arrivare al Commissariamento del Comune.

(Nella foto Giovanni Spadola leader del Movimento Giovani Rosolinesi)