Floridia, gli trovano 400 grammi di hashish in casa: finisce ai domiciliari

i Carabinieri della Tenenza di Floridia supportati ancora una volta da quelli della Stazione di Priolo Gragallo, hanno tratto in arresto in flagranza Salvatore Foti, 65 anni, residente a Floridia, gravato da numerosissimi precedenti per reati in materia di stupefacenti. I militari durante la perquisizione domiciliare, grazie all’intuizione dei due cani antidroga, hanno rimosso un battiscopa situato sotto un mobile della cucina ed hanno rinvenuto ben occultati 400 grammi circa di hashish suddivisi in 37 involucri, subito sottoposti a sequestro. Terminati gli accertamenti Foti è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

La stima dei possibili guadagni sul mercato al dettaglio degli stupefacenti è di circa di € 5000.