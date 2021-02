Priolo, nascondeva marijuana e hashish in una borsa frigo: arrestato

Carabinieri di Priolo Gargallo e Floridia con l’ausilio del Nucleo Cinofili della Polizia Penitenziaria della casa circondariale “Cavadonna”, che ha messo a disposizione i cani “Kira” e “Tony”, hanno tratto in arresto Giuseppe Garro, 51 anni, gravato da numerosi precedenti per reati in materia di droga.

L’uomo aveva occultato il suo necessaire da spacciatore all’interno di una borsa frigo lasciata in piena vista sotto il tavolo della cucina, forse per farla passare inosservata. Così naturalmente non è stato, poiché nel corso della perquisizione eseguita dai militari la borsa è stata subito ispezionata ed al suo interno è stata rinvenuta un’ingente quantità di stupefacente, ben 250 grammi di marijuana ed alcune confezioni contenenti 20 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Terminati gli accertamenti il Garro è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in regime di arresti domiciliari mentre lo stupefacente ed il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.