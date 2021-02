Pallavolo, in B1 femminile altra sconfitta per la Pvt Modica: il rammarico del coach Enrico Quarta

La quarta giornata di campionato nazionale di pallavolo di serie B1 si è conclusa per l'EGEA PVT MODICA come non ci si aspettava. Le atlete modicane hanno ceduto per tre set a uno alla Rizzotti Design Catania. Ancora una sconfitta per la Pvt anche se le catanesi sono scese in campo più agguerrite che mai potendo contare sull'acquisto dell’opposto Muzi, miglior attaccante della partita.

Di certo l’indisponibilità della centrale Erika Dell’Ermo a causa di un infortunio ha segnato negativamente l’inizio del campionato della Pvt, destabilizzando un sestetto consolidato. Il vero neo della squadra è chiaramente la difficoltà nel conservare concentrazione e continuità di gioco per l’intera durata del match.

“La gara contro Catania è stata caratterizzata da troppi alti e bassi – dichiara il coach Enrico Quarta (nella foto) - che hanno reso il nostro gioco poco costante ed efficace. Nonostante il buon inizio e i parziali sempre a nostro favore (fino al terzo set), nei momenti decisivi siamo stati poco cinici e determinati per poi subire un calo psicofisico nel quarto set, e questo è senz'altro motivo di rimpianto”.