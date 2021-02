Floridia, cane defeca in strada: multa di 50 euro al proprietario

C' un cambio di passo a Floridia per il rispetto delle regole che si scontrano con il bene comune. Ne sa qualcosa un cittadino floridiano che stava portando a passeggio il suo cane. L'animale a quattro zampe, in pieno centro cittadino ha defecato sul marciapiede. Il padrone, come se fosse, una normalità ha proseguito il suo cammino, senza però accorgersi che la polizia municipale aveva 'filmato' la scena. Così i vigili hanno chiesto i documenti al proprietari del cane e gli hanno elevato una multa di 50 euro. Subito dopo avere redatto il verbale gli hanno consigliato di portare il cane a spasso munito di paletta e sacchetto per rimuovere gli escrementi dell'animale.