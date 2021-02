Lite tra due detenute nel carcere di Catania: un'agente rimane ferita

Una agente di Polizia Penitenziaria in servizio a Catania nel carcere di Piazza Lanza è rimasta ferita nel tentativo di sedare una lite tra due detenute. E' stata colpita violentemente in viso ed è stata trasportata in ospedale. Lo rende noto il segretario nazionale per la Sicilia del Sappe Calogero Navarra. Sulla vicenda interviene il segretario generale del sindacato Donato Capece, affermando che "la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza, ,spesso trascurate, con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria", manifestando "solidarietà e vicinanza al Personale della struttura, che ancora una volta ha risolto in maniera professionale ed impeccabile un grave evento critico" e giudicando "irresponsabile e gravissima" la condotta delle detenute. Il sindacato si rivolge infine al nuovo Ministro della Giustizia Marta Cartabia, alla quale chiede "un cambio di passo sulle politiche penitenziarie".