Preso a coltellate, 17enne muore per emorragia a Formia

Un'emorragia dovuta alle numerose coltellate subite. E' questa la causa della morte di Romeo Bondanese, 17 anni, ucciso questa sera in via Vitruvio, a Formia, in provincia di Latina. Secondo quanto si apprende, nella rissa sarebbero rimasti feriti altri 2 giovani di 18 e 16 anni. Entrambi, come la vittima, sarebbero stati trasportati all'ospedale "Dono Svizzero" di Formia. Sul posto carabinieri e polizia.

La vittima è stata raggiunta da un colpo all'arteria femorale. Il giovanissimo stava perdendo molto sangue nel momento in cui è arrivato in ospedale, e a nulla sono servite le diverse trasfusioni e i tentativi di rianimarlo.