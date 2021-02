Crisanti attacca Comitato tecnico: hanno visto pandemia solo in tv

"I tecnici che hanno preso le decisioni - e non voglio criticare il ministro - la pandemia l'hanno vista solo in televisione. Non sono mai state prese in considerazione quelle persone che hanno affrontato la pandemia sul campo e hanno visto quello che stava succedendo". E' la critica del prof. Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova, a Dimartedi, su La7. "Ci sono i politici, ci sono i tecnici e c'è il virus. Penso che l'agenda la detti il virus - chiosa Crisanti -. Se non riusciamo in qualche modo ad anticiparlo, l'agenda sarà sempre dettata dal virus. Il fatto di aver chiuso gli impianti sciistici all'ultimo momento è dettata da decisioni prese ad ottobre, a novembre, quando non abbiamo pensato in tempo che in presenza di trasmissione si sarebbero generate le varianti, come stava avvenendo in Inghilterra e in Israele. Se non ci sta trasmissione non ci starebbero le varianti. Se avessimo chiuso a ottobre, novembre, oggi non avremmo varianti", conclude Crisanti.