Covid, Biden: "Entro Natale si arriverà alla normalità"

Il ritorno alla normalità? "Entro il prossimo Natale, Dio volendo saremo in una situazione molto diversa da ora": lo ha affermato Joe Biden a proposito della pandemia, partecipando ad un 'town hall' sulla Cnn a Milwaukee, in Wisconsin, la prima uscita fuori Washington del neopresidente americano. "Guardate quello che abbiamo ereditato, abbiamo perso un sacco di tempo", ha aggiunto.

Biden ha poi affermato che in America "saranno disponibili 600 milioni di dosi di vaccino entro fine luglio, abbastanza per vaccinare ogni singolo americano".