Protocollata la mozione di sfiducia al sindaco di Rosolini

La corda si è spezzata, nessun margine di trattativa tra il sindaco di Rosolini e l'Opposizione per formare un 'governo di salute pubblica'. Così questa mattina verso le 9,30, è stata protocollata la mozione di sfiducia a Pippo Incatasciato. A firmarla sono stati 7 consiglieri di opposizione, Giovanni Spadola, Maria Concetta Iemmolo, Anna Azzaro, Corrado Roccasalvo, Saro Modica, Luigi Calvo e Annamaria Cataudella. L'atto di sfiducia è stato indirizzato oltre al sindaco, anche al presidente del consiglio comunale, Piergiorgio Gerratana, al segretario generale del Comune, Pierpaolo Nicolosi ed al prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto. All'appello mancano due nomi pesanti dell'opposizione: quello di Tino Di Rosolini e di Enzo Vigna. Ma si tratterebbe di una mossa strategica. Sono così 9 i consiglieri che vogliono mandare a casa il primo cittadino, ma i numeri non bastano. Serve la firma del decimo consigliere, che l'opposizione avrebbe già contattato, ma il suo nome è blindato. Gli oppositori assicurano che salterà fuori al momento del voto in aula.

Si va verso una soluzione traumatica della crisi, che fino a 24 ore prima della mozione, l'opposizione ha cercato di evitare. Ma nè il sindaco, nè i suoi compagni di viaggio, hanno detto no alle richieste della ex minoranza, di azzerare l'intera giunta e le conseguenti dimissioni del presidente del consiglio comunale in quota Pd, Piergiorgio Gerratana.

"Abbiamo chiesto al sindaco di formare una giunta di 'salute pubblica' e le dimissioni di Gerratana. Eravamo pronti a ripartire da zero, senza chiedere alcuna posizione nel governo cittadino. Ma la risposta che l'intera città si aspettava, non è arrivata. Ci hanno risposto picchè. La nostra mozione dimostra che noi non siamo legati alle poltrone, nè a posizioni di potere. Sono altri che si sono incatenati alle sedie e questo i nostri concittadini lo sanno. Hanno mostrato il loro vero volto, di essere interessati a tutt'altro che al bene Comune di Rosolini". Nella mozione viene contestato l'immobilismo amministrativo dell'amministrazione Incatasciato e le mancate funzioni del consiglio comunale, impossibilitato a lavorare.