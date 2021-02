Siracusa, picchia la fidanzata: la donna finisce al Pronto soccorso

La violenza di genere non conosce soste. Anche ieri, a seguito di una segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura di Siracusa, una Volante interveniva per le asserite patite violenze denunciate da una donna di 44 anni da parte del fidanzato quarantasettenne. La donna, picchiata selvaggiamente dal suo fidanzato a seguito dell’ennesima lite, ha dovuto fare ricorso alle cure mediche del locale Pronto Soccorso che dopo averla medicata l’ha rimessa in piedi alquanto malconcia, con una prognosi di giorni 30. La Polizia di Stato, dopo avere esperito i preliminari ed indifferibili accertamenti, individuava e denunciava l’autore della violenza.