Droga ad Avola, agli arresti domiciliari per scontare un anno e 9 mesi

Nella serata di ieri, agenti del Commissariato di Avola hanno arrestato Sebastiano Amore, 40 anni, avolese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. Amore Sebastiano dovrà scontare una pena residua di un anno, nove mesi e cinque giorni di reclusione in regime di detenzione domiciliare, oltre al pagamento di una pena pecuniaria di 3.400 euro, per reati inerenti gli stupefacenti. L’uomo, al momento dell’esecuzione, si trovava già agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per altra causa.