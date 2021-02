Floridia, auto tampona una moto sulla Statale 124: due feriti in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina alla periferia di Floridia. Il bilancio è di un ferito che era in sella ad una moto Kavasaki e un automobilista rimasto sotto choc per quanti accaduto. L'incidente si è verificato verso le 7 del mattino sulla strada Statale 124 in direzione di Siracusa. Una Fiat Punto, guidata da R.M., ha tamponato la moto che la precedeva, probabilmente abbagliata dal sole. L'automobilista che stava andando a lavoro, così come il centauro, L.G., 59 anni, non si è accorto che era preceduto dal due ruote. Così l'urto è stato inevitabile. Il motociclista è finito a terra sull'asfalto, mentre M.R. è sceso dalla sua vettura per chiedere aiuto e prestare i primi soccorsi. Sul posto si è fermata un'ambulanza che ha caricato il ferito per trasportarlo al Pronto soccorso dell'Umberto I°. Per ricostruire la dinamica dell'incidente è arrivata da Siracusa una pattuglia della polizia municipale. Sia il ferito che l'investitore, sono due floridiani. E mentre la Fiat Punto era ferma sulla carreggiata, uno scooter gli è piombato nella parte posteriore del veicolo, mandando in frantumi il lunotto termico. Anche lo scooterista, C.S., 17 anni, è finito in ospedale.

