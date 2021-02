Fermato a San Gregorio, nel furgoncino 14 chilogrammi di marijuana

Quattordici chilogrammi di marijuana del tipo 'skunk', caratterizzato da un elevato potenziale stupefacente, sono stati sequestrati da militari della Guardia di Finanza di Catania, che hanno arrestato un corriere 62enne, A.S., originario di Paternò ma residente a Ragalna, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo è stato fermato per un controllo al casello di San Gregorio di Catania dell'A 18 mentre era alla guida di un furgoncino commerciale. La droga era contenuta in 12 plichi sigillati nascosti nel mezzo. La perquisizione è scattata quando l'uomo ha reagito nervosamente alla richiesta dei documenti.