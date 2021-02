Appalto mascherine da 1,25 miliardi, 8 indagati dalla Procura di Roma

La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo per 70 milioni in un'indagine della procura di Roma sull'affidamento di un appalto da 1,25 miliardi fatto dal Commissario per l'emergenza a tre consorzi cinesi per 800 milioni di mascherine con l'intermediazione di alcune imprese italiane. Otto le persone indagate. Dalle indagini sarebbe emerso che le imprese italiane che hanno fatto da intermediari avrebbero percepito commissioni per decine di milioni, non erogate però dalla struttura del Commissario. Salvini: 'ora cambiamento e trasparenza'