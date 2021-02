Trasporti, traghetto collegherà Mazara con Pantelleria

Mazara del Vallo avrà un collegamento via mare con Pantelleria. Ad annunciarlo è il sindaco di Mazara, Salvatore Quinci. "La scelta del porto di Mazara del Vallo come nuovo punto di partenza del traghetto per Pantelleria - scrive il primo cittadino sul suo profilo Fb - rappresenta una opportunità unica per la nostra città. Questa mattina, alla presenza dell'assessore regionale alla Pesca e all'Agricoltura Toni Scilla e al dirigente del Servizio 8 - Infrastrutture Marittime e Portuali, Carmelo Ricciardo, sono state effettuate le prove di collaudo della bitta che consentirà l'attracco della nave. Un altro tassello verso il rilancio delle attività portuali, elemento centrale del nostro programma amministrativo. Il nuovo impulso che abbiamo dato da subito alla collaborazione istituzionale rimette Mazara del Vallo al centro di strategie di sviluppo del territorio che ci restituiscono il ruolo da protagonisti che meritiamo".