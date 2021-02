Stati generali del turismo, Nino Minardo (Lega): saranno organizzati in Sicilia

"E’ il momento di disegnare il futuro e di trovare idee, risorse e strumenti per risollevare la Sicilia dai danni enormi causati dalla pandemia e dalle conseguenti restrizioni. La Lega Sicilia è al lavoro nell’organizzazione di un grande progetto di rilancio del comparto turistico: gli “Stati generali del turismo". Lo annuncia in una nota il segretario regionale della Lega, il deputato modicano Nino Minardo.

"Saranno coinvolti - afferma ancora Minardo - il nuovo Ministro Massimo Garavaglia, l’assessore regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana,Alberto Samonà e tutte le associazioni e i singoli imprenditori che operano nella nostra regione. Ovviamente sarà benvenuto il contributo delle istituzioni, delle altre forze politiche e di ogni cittadino. L’obiettivo è dare vita, non appena le condizioni lo consentiranno, ad un grande evento da tenersi in Sicilia e che dia ordine e prospettive a tutto ciò che riguarderà il turismo siciliano “post pandemia” tanto con le risorse del “Recovery plan” quanto con iniziative originali e inedite di promozione e valorizzazione".