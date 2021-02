Sbornia del Catania in casa della capolista: la Ternana gli fa cinque gol

Reti come se piovesse, la “cooperativa del gol” che allunga le proprie fila, momenti di stasi e affondi implacabili trascinati dai terribili vecchietti. E ancora la quarta “manita” stagionale a decretare un primo posto legittimato da un carro armato che di fermarsi non ne ha proprio voglia. Questo il manifesto della Ternana sventolato in un mite pomeriggio invernale al Liberati. A leggerlo senza poter ribattere stavolta c’era il Catania.

L’Etna aveva salutato la formazione di Raffaelle con una sbuffata eccezionale, ma di eccezionale sul manto ternano ci sono stati solo i padroni di casa. Cinici, spietati in zona gol, capaci di andare al riposo avanti di due lunghezze nonostante una prima frazione dove il piede non è stato sempre sull’acceleratore. Anzi. Sono queste però le partite che delimitano quel solco tra chi comanda e chi insegue. La forza di superare senza appello una squadra in piena forma, rispedendola con perdite in Sicilia. Questo oggi è la Ternana. La Ternana che batte il Catania per 5-1.

TERNANA-CATANIA 5-1

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli 6.5; Defendi 7, Boben 6, Kontek 6, Mammarella 7 (9' st Frascatore 6); Paghera 6.5 (1' st Damian 7), Salzano 7; Partipilo 6 (23' st Peralta 6), Falletti 6.5 (31' st Torromino sv), Furlan 6 (9' st Suagher 6); Vantaggiato 6.5. In panchina: Vitali, Celli, Proietti, Ferrante, Russo, Raicevic, Laverone. Allenatore: Lucarelli 7.

CATANIA (3-4-2-1): Confente 5; Silvestri 5, Giosa 4.5 (1' st Pinto 5), Tonucci 5; Calapai 6, Welbeck 6, Dall'Oglio 6, Zanchi 5.5 (17' pt Di Piazza 6); Manneh 6.5 (17' st Sales 5.5), Golfo 6 (31' st Maldonado); Sarao 6.5 (31' st Reginaldo). In panchina: Santurro, Claiton, Rosaia, Vrikkis, Izco, Albertini, Lo Duca. Allenatore: Raffaele 5.

ARBITRO: Feliciani di Teramo 6.5.

RETI: 2'pt Mammarella, 16'pt Defendi, 36'pt Sarao, 44'pt Paghera, 22'st Damian, 37'st Vantaggiato. NOTE: ammoniti Paghera, Pinto. Angoli 2-3. Recupero: 3', 3'.