Una doppietta di Lucca dà ossigeno al Palermo: i rosanero espugnano il campo della Turris

Una doppietta di Lucca spiana la strada del successo al Palermo sul campo della Turris. Una vittoria pesante per l'undici di Boscaglia che mette nei guai la panchina dei corallini.

La panchina di Fabiano è a rischio. Il Palermo si rende pericoloso con Rauti, che di testa impegna severamente Abagnale: decisiva la risposta del portiere corallino. L’undici di Boscaglia guadagna progressivamente campo e schiaccia la Turris. La pressione ospite è costante e produce una sfilza di calci dalla bandierina. Al 17’ il meritato vantaggio siciliano, propiziato da una clamorosa uscita a vuoto di Abagnale: Lucca svetta e insacca di testa. Alla mezz’ora Longo non riesce ad approfittare di un’uscita scellerata di Pelagotti: Somma intercetta e sventa la conclusione del capitano corallino. Attento invece il portiere rosanero qualche minuto più tardi sul colpo di testa di Persano. La Turris aumenta progressivamente il proprio baricentro, provandoci con maggior frequenza e convinzione e – proprio allo scadere della prima frazione – trova il gol del pari con Romano, che insacca dal limite con una potente conclusione su cui nulla può Pelagotti.

Nella ripresa, due minuti e Lucca ribadisce in rete sulla respinta corta di Abagnale per il definitivo 2-1 rosanero.