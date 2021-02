Covid, lieve crescita dei positivi nel Ragusano: sono 252

Salgono a 252 i positivi al Covid nel Ragusano rispetto ai 218 del giorno precedente. Ecco il dettaglio: 252 positivi di cui 225 in isolamento domiciliare, 20 ricoverati in ospedale e 7 nella RSA Covid di Ragusa. I 20 positivi sono ricoverati tutti all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Il report dei test Covid: 94.136 tamponi molecolari, 22.287 test sierologici, 182.717 test rapidi per un totale di 299.140. I guariti salgono a 7.617 mentre i morti sono 197. Ecco i dati nei dodici comuni iblei: 5 Acate, 5 Chiaramonte Gulfi, 23 Comiso, 0 Giarratana, 6 Ispica, 22 Modica, 1 Monterosso Almo, 5 Pozzallo, 55 Ragusa, 2 Santa Croce Camerina, 3 Scicli, 98 Vittoria.