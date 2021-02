I badanti scomparsi a Siracusa, i corpi sepolti nel giardino di una villa a Tivoli

In un villa in contrada Tivoli, alla periferia sud di Siracusa, gli agenti della Squadra mobile hanno rinvenuto dei resti umani. Un ritrovamento che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere legato alla scomparsa, avvenuta il 12 maggio del 2014, di Alessandro Sabatino e Luigi Cerreto, i due badanti svaniti nel nulla a Siracusa. I due, originari di Caserta, avrebbero risposto ad un'offerta di lavoro da parte del figlio del pensionato, il ristoratore siracusano cinquantenne Giampiero Riccioli, che a quel tempo venne indagato per duplice omicidio aggravato. Nel giugno scorso i magistrati della Procura di Siracusa hanno presentato una richiesta di archiviazione, ma la Procura di Catania ha avocato a se' l'indagine sulla scomparsa. Le ricerche si sono concentrate nelle ultime ore proprio nella villa di Riccioli, dove sono arrivati gli agenti della Polizia scientifica e dell'unita' cinofili e diversi mezzi escavatori. Saranno compiuti gli esami del Dna per svelare se davvero quei resti umani appartengano ai due scomparsi.

La notizia del ritrovamento dei corpi dei badanti è stata data alle 19,25 da Federica Sciarelli, conduttrice della trasmissione chi l'ha visto.