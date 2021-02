Pachino, accusata di un giro di 'coca' aspetta 13 anni per essere assolta

Dopo ben 13 anni, la pachinese Rita Falco, detta 'Timpaliscia' difesa dall’avvocato Luigi Caruso Verso, accusata di essere una “grossista” di cocaina, è stata assolta dal Giudice Monocratico del Tribunale di Siracusa, Giulia D’Antoni per insussistenza del fatto.

La donna era stata arrestata, nel luglio del 2008, su ordinanza del Gip di Catania, insieme ad altre 60 persone della zona sud della provincia di Siracusa, nella cosiddetta operazione “Nemesi” che aveva coinvolto presunte organizzazioni mafiose della zona.

La donna, completamente estranea alle contestazioni di mafia, era rimasta coinvolta nell’operazione perché, in una sola conversazione, due soggetti intercettati sembrava facessero il suo nome con riferimento ad una fornitura di 50 grammi di cocaina .

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, la donna protestava la propria innocenza ed il difensore sosteneva che la Rita di cui parlavano i soggetti intercettati fosse persona diversa dall’indagata.

Per oltre nove mesi Rita Falco restava in carcere a Catania, per poi essere rimessa in libertà.

A causa del mutamento dei Giudici, il processo si è protratto dal febbraio del 2009 ad oggi. Nel corso della discussione, Luigi Caruso Verso ha duramente criticato la conduzione delle indagini, ritenendo assurdo che, sentita la conversazione in cui si parlava dei 50 grammi di cocaina, gli investigatori avessero deciso di non effettuare né appostamenti, né perquisizioni, né intercettazioni a carico della donna , per non correre il rischio di vedere smentite le farneticanti affermazioni dei due tossicodipendenti intercettati.

“Non è possibile - ha concluso Caruso Verso – che, in un paese civile, una imputato possa essere condannato sulla base di conversazioni intercorse tra altri soggetti, sopratutto se rimaste prive di qualunque riscontro per precisa scelta di chi conduceva le indagini.”

Ovviamente, la signora Falco ora potrà agire per ottenere la riparazione dell’ingiusta detenzione subita.