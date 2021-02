Controlli di polizia nel Catanese, venti contravvenzioni

Centocinquantaquattro persone e 91 veicoli controllati e 20 contestazioni per infrazioni al Codice della Strada sono il bilancio a Catania dell'11/ma operazione 'Ampio raggio', con la quale la Polizia di Stato ha controllato gran parte della città e dell'hinterland per contrastare la criminalità predatoria e le violazioni al Codice della Strada. L'operazione straordinaria di controllo del territorio segue città è stata suddivisa in diverse aree, all'interno delle quali sono stati individuati diversi obiettivi ritenuti particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza, tra cui la Stazione ferroviaria centrale. Controlli anche ad Acireale, Caltagirone ed Adrano. Ai risultati conseguiti con l'operazione Ampio Raggio si aggiungono quelli effettuati dalle Volanti della Questura, che nei due giorni appena trascorsi hanno controllato 335 persone e 199 veicoli.