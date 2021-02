Sequestro di persona, deve scontare 11 anni: preso a Catania

I Carabinieri della Stazione di Catania Aeroporto hanno arrestato il catanese Francesco Cuffari, 33 anni, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello etnea.

L’uomo è uno dei componenti del gruppo criminale che il 3 marzo 2016 sequestrò Ignazio Fragalà, pasticciere di origini siciliane, residente a Pomezia, al fine di farsi restituire dal figlio del rapito un debito di circa 130.000 euro.

Condannato dai giudici per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, dovrà scontare una pena equivalente ad 11 anni e 2 mesi di reclusione.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Bicocca.