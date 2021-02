Floridia, ucciso un cane nella strada del circuito con un'arma da fuoco

La strada del 'circuito' di Floridia trasformata in un poligono di tiro. Non sagome di cartone da centrare, ma un cane meticcio, che è stato lasciato stecchito in aperta campagna per un colpo d'arma da fuoco. A denunciare l'episodio è l'Ente protezione animali di Siracusa, che ha voluto rendere noto l'accaduto. Qualcuno ha esploso un proiettile contro Lucky, mentre sgambava su uno dei terreni liberi della zona. Nell'area - c'era la proprietaria del cane - M.B. - che ha sentito lo sparo ed è rimasta inerme a così tanta violenza. Quando la donna è andata riprendere il cane, il meticcio era quasi moribondo. Avere chiesto l'aiuto a un veterinario non è servito a nulla, il proiettile infatti ha perforato il polmone dell'animale. Una scena straziante e di grandissima inciviltà. Una cosa è certa: nella zona si aggirano personaggi armati a due passi da viale Vittorio Veneto. Il fatto del cane ucciso è stato denunciato alla Trnrnza dei carabinieri di Floridia, mentre Lucky è stato portato nel pomeriggio all'ufficio veterinario dell'Asp. "Siamo di fronte ad un fatto grave - dice S.G - il cane non aveva fatto male a nessuno ed è stato ucciso brutalmente con un'arma da sparo che ha fatto fuoco in un luogo pubblico. V'è da stare preoccupati per questa violenza inaudita".