Elezioni a Pachino, pure Lega Sicilia in corsa per il consiglio comunale

A Pachino in vista delle prossime amministrative, scende in campo anche Lega Sicilia. L'annuncio è stato dato questa mattina dal leader del partito, Ciccio Midolo, che ha confermato la presenza della lista per il consiglio comunale. "Non sò ancora se presenteremo anche un candidato a sindaco - afferma Midolo - ma Lega Sicilia, che non ha nulla da spartire con la Lega Nord, quella di Salvini, prenderà parte alle elezioni comunali. Siamo un Movimento che ha quasi 30 anni di vita e che si batte per il Sud ed in particolare per i problemi della Sicilia. Siamo stati sollecitati da tanti cittadini onesti di Pachino che ci hanno chiesto di scendere in campo. Nella nostra lista non ci saranno personaggi che in qualche modo hanno avuto a che fare con la Giustizia e tantomeno condannati. Nè faremo accordi elettorali con esponenti 'discussi' che sono riusciti anche ad infangare il nome di Pachino. Ci rivolgiamo soprattutto a uomini e donne giovani contrari alla restaurazione che hanno fatto della città, fanalino di coda della provincia di Siracusa. Ai Commissari straordinari - conclude Midolo - oramai in scadenza di mandato, dico soltanto di curare l'ordinaria amministrazione senza avventurarsi a determine che promuovono personale del Comune".