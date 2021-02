Tensione alle Poste di Siracusa per le file: entrano solo i prenotati on line

Monta la protesta per i continui disservizi che si verificano alle poste. Momenti di tensione si sono registrati oggi pomeriggio nell' ufficio postale di via Piave a Siracusa. Decine di persone che non avevano fatto la prenotazione on line sono rimaste fuori dall'ufficio postale. Urla e baccano contro le Poste che non riescono più a soddisfare le esigenze dei quasi ottomila residenti in paese. Hanno potuto fare le operazioni postali soltanto coloro che erano muniti di prenotazione attraverso il web. "Poste italiane - dice una signora - rimasta inutilmente fuori davanti l'Ufficio - penalizzata gli utenti. Se si considera che nel quartiere c'è una popolazione di anziani, questo è un disservizio per la popolazione. Oltre agli anziani, ci sono persone che non hanno neppure un pc a casa. La situazione qui alla Borgata è diventata insostenibile. Poste italiane appronti un ufficio mobile per smaltire le code ed offrire così ai cittadini un servizio accettabile".