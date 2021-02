Boss di Barcellona P.G. a giudizio a Reggio Calabria per corruzione in atti giudiziari

Il gup Cinzia Bellini ha accolto la richiesta del procuratore aggiunto di Reggio Calabria Gaetano Paci e ha rinviato a giudizio il boss di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) Giuseppe Gullotti per corruzione in atti giudiziari. La decisione è arrivata questo pomeriggio. Il processo inizierà il prossimo 10 giugno davanti al Tribunale di Reggio Calabria, competente sulle indagini che riguardano i magistrati del Distretto di Messina. Secondo la Dda, infatti, per ottenere l'assoluzione nel processo d'appello "Mare Nostrum" e la revisione della sua condanna definitiva per l'omicidio del giornalista Beppe Alfano, con la promessa di 300 mila euro il capo cosca siciliano avrebbe corrotto l'allora sostituto procuratore della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto Olindo Canali che, tra il 2008 e il 2009, era applicato alla trattazione di diversi procedimenti di competenza della Dda di Messina. Dell'intera somma promessa dal boss Gullotti, 50 mila sarebbero stati consegnati al magistrato. Olindo Canali e il collaboratore di giustizia Carmelo D'Amico sono imputati nello stralcio del processo che si sta celebrando con il rito abbreviato e che riprenderà lunedì.