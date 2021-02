Ragusa, protesta dei conducenti di taxi e bus davanti alla Prefettura

Domani,venerdì 19, alle 9, davanti alla Prefettura di Ragusa si terrà una manifestazione di protesta dei Conducenti di NCC, TAXI e BUS. La categoria oramai ferma da un anno chiederà un incontro con il prefetto di Ragusa per esporre alcune problematiche. I conducenti di NCC, TAXI e BUS richiedono inoltre aiuti economici rapidi senza burocrazie in tutti i Comuni della Provincia, lo snellimento, il rispetto e la dignità per la categoria dei conducenti nei vari uffici comunali dove si gestiscono le licenze, dove spesso bisogna aspettare giorni e settimane per semplici operazioni che non tengono conto delle direttive nazionali e regionali. Infine si richiede la moratoria debiti/cancellazione cartelle esattoriali e un immediato sollecito alla Regione Sicilia affinché venga data la possibilità a chi per vari motivi sempre di natura burocratica non ha ricevuto o potuto partecipare al Bando per il Contributo Stanziato per le Categorie di Taxi e Noleggio con Conducente.