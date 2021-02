San Giovanni Galermo, investì gatta che morì: denunciata

Nell'agosto del 2020 alla guida di un'auto aveva travolto una gatta sfuggita al controllo del padrone ed era andata via senza prestare soccorso. L'animale morì. Ora, dopo una denuncia dell'Enpa di Catania l'automobilista è stata identificata e denunciata per omissione di soccorso dalla polizia locale di San Giovanni la Punta. A renderlo noto è l'Enpa di Catania, che commenta: "La gatta Lucina ha avuto giustizia e l'augurio è che ne abbiano anche tutti gli altri". "Il nuovo Codice della Strada - afferma l'Enpa - prevede l'illecito per l'omissione di soccorso nei confronti degli animali d'affezione. Lo scopo è senza dubbio incentivare al rispetto degli animali e sensibilizzare chi guida e chi assiste che la realtà attuale si soddisfa nel riconoscere vincente la legalità".