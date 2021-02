Siracusa, aggredisce per due volte i poliziotti e danneggia una 'volante'

Ungiovane contattava il numero unico di emergenza riferendo agli operatori che si voleva gettare da un palazzo. Avviate le ricerche, utilizzando anche il segnale del cellulare del giovane, gli agenti appuravano che il soggetto si trovava in via Isonzo.

Giunti sul posto, alla vista della volante, il giovane andava in escandescenza scagliandosi contro i veicoli della polizia e mordendo la mano uno degli agenti operanti che tentava di calmarlo.

Immobilizzato con non poche difficoltà, il giovane veniva identificato per Jonathan Andrea Tribastone, 29 anni, e condotto al pronto soccorso, dove veniva dimesso nel pomeriggio.

Successivamente, alle ore 16,30 circa, Tribastone si scagliava nuovamente contro una Volante, che si trovava in un rifornimento di carburante sito in viale Teracati, minacciando e tentando di aggredire fisicamente gli agenti che, per tali motivi, lo hanno arrestato per i reati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale nonché per violenza sulle cose e danneggiamento della volante che, a seguito dei calci e dei pugni ricevuti, è completamente inutilizzabile. L’ uomo è stato condotto nel carcere di Cavadonna.