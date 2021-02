Modica, sostituito in Consiglio il dimissionario Poidomani: al suo posto Enrico Morana

Il Consiglio comunale di Modica, nella riunione svoltasi ieri sera , ha preso atto delle dimissioni del consigliere del Partito Democratico, Salvatore Poidomani, ed ha proceduto alla sua sostituzione nell'aula di Palazzo San Domenico. A Salvatore Poidomani, della lista “Modica 2038”, è subentrato Enrico Morana (nella foto). Il neo consigliere ha 31 anni, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza ha svolto pratica forense. E’ risultato il primo dei non eletti della lista Modica 2038 alle ultime consultazioni elettorali per le comunali del 2018. Il Consiglio, dopo il giuramento di rito e aver verificato l’esame di eventuali situazioni di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità ha ufficialmente proceduto all’insediamento del nuovo consigliere che reintegra il numero dell'assemblea civica. Enrico Morana ha ricevuto gli auguri di benvenuto e di buon lavoro dal sindaco, Ignazio Abbate, da parte del suo schieramento di minoranza e dai banchi della maggioranza. Il neo consigliere ha salutato il Consiglio comunale, affermando di ritenersi responsabilizzato dal ruolo che andrà a ricoprire e farà la sua parte con impegno, con spirito collaborativo per favorire la crescita della città. In tempo di pandemia la città è sconvolta, ha commentato, mettendo in crisi le relazioni sociali e lo sviluppo economico. Le istituzioni ad ogni livello devono essere vicine alla collettività, agli imprenditori e ai ceti più deboli. Si potrà presto uscire da questo tunnel ritrovando pace e serenità, ha concluso Morana. Espressioni di elogio per l'operato del consigliere dimissionario Salvatore Poidomani, sono arrivate dal sindaco, dai consiglieri di opposizione e da quelli della maggioranza.