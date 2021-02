San Cataldo, sospetti su morte anziana: arrestato titolare di 'Casa Serena'

Svolta nelle indagini sulla morte di Anna Polizzi, l'anziana di 85 anni deceduta a luglio del 2017 nella comunità alloggio per anziani 'Casa Serena' a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. I carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e l'interdittiva dall'esercizio di attività professionale, per Giuseppe Calì, 46 anni, amministratore unico della comunità alloggio per anziani 'Casa Serena', accusato di omicidio colposo e maltrattamento di anziani. Contestualmente sono state notificate a quattro operatori della struttura altrettante misure interdittive del divieto di esercitare la professione presso comunità alloggio e si è proceduto al sequestro preventivo della casa di riposo, delle quote societarie e del compendio aziendale. Il decesso dell'anziana sarebbe stato dovuto all'abuso di somministrazione di alcuni farmaci a base di "promazina", che si prescrive ai pazienti con problemi schizofrenici e molto agitati.