Porto di Avola, il sindaco Cannata tira fuori le carte: vi racconto la vera storia (VIDEO)

Il sindaco di Avola porta in aula il 'caso del porto turistico'. Una sorta di dossier, dove va a ritrovare atto dopo atto per 'opera pubblica sempre sbandierata ai quattro venti, ma rimasta soltanto sulla carta. Una risposta neanche velata alle accuse che l'ex Sottosegretario Nicola Bono gli aveva mosso in una nota diffusa alla stampa. Luca Cannata appena si presenta in aula è categorico: " Vi racconto la verità sul porto turistico...dal 2002 ad oggi...protagonisti e fatti con carte alla mano...Ecco la storia che nessuno vi ha mai raccontato... mini appartamenti, villaggi turistici espropriazioni, danni ambientali e tanto altro ancora...da vedere fino alla fine per conoscere e ricordare... Sembrano degli spezzoni di un film che raccontano fatti e misfatti per un'opera che oggi costerebbe 50 milioni di euro per realizzarla. "Oggi chi dice che il sindaco non ha interesse a fare il porto turistico, mente ed è un bugiardo". Cannata tira fuori gli atti è fa sapere all'aula che nel 2002 il progetto del Piano regolartore del Porto costò 64 mila euro, più l'Iva. "Noi con 90 mila euro abbiamo fatto l'intero Prg di Avola, che è stato, tra l'altro approvato". Le parole di Luca Cannata nel suo VIDEO intervento (GUARDA)