Draghi debutta al G7, stanziati 7,5 milioni di dollari per i vaccini

Formalmente è un debutto quello del nuovo presidente del Consiglio italiano Mario Draghi al summit del G7. In realtà Draghi conosce molto bene la maggior parte degli interlocutori che ha incontrato oggi, sebbene in formato virtuale.

In quello che di fatto è un pre-vertice voluto dal premier britannico Boris Johnson - che ha la presidenza del G7 e che ha già fissato per il mese di giugno in Cornovaglia il summit in presenza - c'è un'altra importante novità, che spazza via un passato molto ingombrante: la partecipazione del presidente americano Joe Biden.

"Lavoreremo insieme e con altri per fare del 2021 il punto di svolta per il multilateralismo e per dare forma a una ripresa che promuova la salute e la prosperità". "Il G7 si impegna a rafforzare la cooperazione per rispondere al Covid-19. Con l'aumento del nostro impegno finanziario di oltre quattro miliardi di dollari a ACT-A e COVAX, l'appoggio collettivo del G7 è sette miliardi di mezzo di dollari". Questo uno dei passaggi del comunicato diffuso al termine del G7 virtuale.