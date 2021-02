M5s, espulsi da probiviri 21 deputati alla Camera

Ventun deputati del M5S sono stati espulsi dal gruppo alla Camera. Si tratta sia dei deputati che ieri a Montecitorio hanno votato contro la fiducia al governo Draghi sia di quelli che si sono astenuti sia di quelli che non hanno risposto alla chiama, eccetto quelli che risultavano in missione. Lo apprende l'ANSA da fonti parlamentari. L'espulsione è stata comunicata agli interessati dal capogruppo Davide Crippa. "Il fatto oltre a denotare il mancato rispetto delle decisioni assunte dagli iscritti con la votazione in rete e, conseguentemente, dagli organi del Movimento, pregiudica l'immagine e l'azione politica del nostro gruppo parlamentare", ha scritto il capogruppo Davide Crippa. Al netto delle espulsioni di oggi, il gruppo M5S da oggi conta 168 deputati.

"Se qualcuno dovesse chiedermi chi è il peggiore nemico del Movimento 5 Stelle direi, senza dubbio alcuno, il Movimento stesso. Vedete questa nota stampa della Lega? Ancora non è chiaro a cosa mirano? L'obiettivo dichiarato è spaccare il Movimento per non avere più alcun difensore da superare prima di segnare il loro gol a porta vuota, mettendo finalmente le mani sui 209 miliardi tanto agognati, senza aver fatto per altro nulla per ottenerli". Lo scrive su Fb il vice presidente del Parlamento Ue Fabio Massimo Castaldo rilanciando una nota della Lega che si sofferma sulla scissione nei gruppi del Movimento. "Anziché rimanere compatti nella scelta di sorvegliare come mastini dentro l'esecutivo ogni singola progettualità e linea di spesa dei 209 miliardi, della nostra vittoria conquistata con impegno e sacrificio, ci stiamo avvitando internamente su polemiche degne del peggior tafazzismo e stiamo facendo esattamente ciò che i vecchi partiti auspicavano facessimo: consumare tutte le energie in uno scontro fratricida, mentre loro serenamente si dedicano a tirare l'acqua del Recovery al proprio mulino", sottolinea Castaldo che attacca: "Con l'atteggiamento di questi giorni rischiamo di consegnare la nostra più grande vittoria politica europea, fino a questa pandemia impensabile, proprio a chi ha sempre lavorato in senso opposto!Vogliamo continuare col suicidio assistito mentre i nostri avversari ci guardano sorridendo di gusto? No, scusate ma io non ci sto. + il momento di guardarsi in faccia e serrare i ranghi. Il Movimento, per chi come me ci crede ancora con tutto se stesso, i cittadini che lo sostengono, le nostre battaglie valgono più di qualche like su Facebook."