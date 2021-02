Modica, la Guardia di finanza sequestra 200.000 prodotti ritenuti pericolosi

Oltre duecentomila prodotti ritenuti pericolosi sono stati sequestrati dai militari della Guardia di finanza di Modica in un negozio della città gestito da cinesi. Il valore della merce sequestrata ammonta a circa 80.000 euro. Tra i prodotti sequestrati, maschere, giocattoli e costumi carnevaleschi, privi delle indicazioni previste dalle normative vigenti, come le informazioni recanti la provenienza ed il Paese di origine, le istruzioni d’uso e le relative precauzioni. Gran parte della merce, inoltre, era priva di informazioni in lingua italiana.

Molti degli articoli e i giocattoli sequestrati, destinati a bambini e adolescenti, sono risultati pericolosi in quanto privi del marchio della Comunità Europea e non a norma rispetto alla composizione dei materiale. Il titolare del negozio è stato segnalato alla Camera di Commercio e rischia sanzioni fino a 25.000 euro.