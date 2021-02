Migranti, Salvini: "Andrò a Cassibile per ascoltare le ragioni dei cittadini"

"Con tutto il rispetto per chi viene da lontano, mi chiedo se i cittadini che vivono a Cassibile abbiano garantiti i loro diritti o se alla loro comunità manchino servizi attesi da troppo tempo. Spero di andare al più presto sul posto, per incontrare i cittadini e ascoltare le loro ragioni". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. A Cassibile, frazione di Siracusa, c'è il progetto per realizzare un villaggio per i braccianti agricoli, prevalentemente immigrati.