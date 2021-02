Ragusa, quasi diecimila over 80 prenotati per il vaccino anti covid

Sono 9.182 gli over 80 che hanno prenotato la vaccinazione antiCovid per i 5 ospedali attrezzati nel Ragusano. Per domani è pronta la macchina organizzativa dell'Asp di Ragusa. Nell'ospedale 'Giovanni Paolo II' di Ragusa sono 2.925; nel 'Maggiore' di Modica sono 1.785; nell'ospedale 'Guzzardi' di Vittoria 1012; nel prsidio 'Regina Margherita' di Comiso 1.785; al 'Busacca' di Scicli 550. Le prenotazioni per vaccinazioni domiciliari sono 1.125. Intanto, prosegue la vaccinazione del vaccino AstraZeneca con i target previsti dal piano nazionale e regionale per carabinieri, guardia di finanza, polizia provinciale, polizia municipale e penitenziario di Ragusa. L'Azienda Sanitaria sta già predisponendo i lavori per l'apertura del centro 'hub' per l'avvio della seconda fase della vaccinazione, così come previsto nel piano strategico nazionale e regionale. + stato individuato l'ex ospedale Civile di Ragusa.