Palermo, il boss stragista Filippo Graviano chiede un permesso premio

Il boss stragista Filippo Graviano si è dissociato e ha subito chiesto un permesso premio per uscire dal carcere dove sta scontando l'ergastolo per le stragi di Capaci e via D'Amelio, per le bombe del 1993 a Milano, Roma e Firenze e per l'assassinio del beato Pino Puglisi. Lo scrive il settimanale L'Espresso in edicola domenica 21 febbraio.Il boss al 41bis ha ufficializzato la sua dissociazione da Cosa nostra durante gli interrogatori con i magistrati che indagano sulle stragi al Nord del 1993.La sua dissociazione, senza per altro accusare nessuno, messa a verbale secondo il boss è sufficiente per usufruire dei permessi premio a cui potrebbe accadere dopo la modifica dell'ergastolo ostativo.